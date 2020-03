Coronavirus: negativi al test due cittadini sudafricani a bordo della nave Diamond Princess

- I due cittadini sudafricani inizialmente risultati positivi al coronavirus mentre si trovavano a bordo della nave da crociera Diamond Princess, rimasta in quarantena a largo del porto di Yokohama a partire dal 5 febbraio, sono risultati negativi ai test e presto torneranno a casa. Lo ha reso noto il governo del Sudafrica in un comunicato, secondo cui i due cittadini sono stati ricoverati in ospedale dopo essere stati portati a terra dalla nave su cui lavoravano. Nel frattempo è “in fase avanzata” il piano per rimpatriati sudafricani da Wuhan, in Cina, epicentro dell'epidemia a livello globale. Domenica scorsa il ministro della Sanità, Zweli Mkhize, ha fatto sapere che il governo è pronto a rimpatriare 151 cittadini, che dopo il loro arrivo verranno messi in quarantena per 21 giorni come misura di precauzione contro la diffusione del coronavirus. Tutti i sudafricani che verranno rimpatriati sono risultati negativi al virus, ma per precauzione verranno applicate le misure sanitarie di riferimento. Il rimpatrio verrà effettuato nel quadro di un'operazione militare che richiederà una decina di giorni, in risposta alle richieste dei familiari. Il ministro ha precisato che le strutture ospedaliere sudafricane sono pronte ad accogliere i passeggeri del volo, ma che la loro posizione non verrà comunicata per motivi di sicurezza. Il Sudafrica è il primo paese dell'Africa sub-sahariana ad evacuare i suoi cittadini dalla Cina dallo scoppio dell'epidemia di coronavirus. Il paese africano non ha per il momento registrato alcun caso confermato di contagio all'interno del suo territorio, mentre in Africa si segnalano al momento 26 contagi (17 in Algeria, quattro in Senegal, due in Egitto, uno in Marocco, uno in Tunisia e uno in Nigeria). (Res)