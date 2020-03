Albania-Ue: avvio negoziati adesione, capi diplomazia di Polonia e paesi baltici a Tirana

- I ministri degli Esteri della Polonia, della Lettonia e della Lituania, Jacek Czaputowicz Edgars Rinkevics e Linas Antanas Linkevicius si trovano oggi in visita a Tirana insieme al vice segretario di Stato per gli Affari europei dell'Estonia Mart Volmer. La missione è finalizzata a discutere con le autorità albanesi sul processo di integrazione europea dell'Albania. Al centro dei colloqui di stamattina con il ministro degli Esteri albanese ad interim Gent Cakaj sono stati tra l'altro il progresso nelle riforme, la nuova metodologia sui negoziati di adesione, proposta dalla Commissione europea lo scorso febbraio, le aspettative in vista del vertice Balcani occidentali-Ue a Zagabria il prossimo maggio e la sicurezza regionale nel contesto della cooperazione con la Nato.(Alt)