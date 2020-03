Coronavirus: confermati primi casi in Bosnia e Slovenia

- Sono stati confermati i primi casi di coronavirus in Slovenia e in Bosnia Erzegovina. Secondo il sito online del quotidiano "Delo", in Slovenia è stato ricoverato un paziente arrivato dal Marocco attraverso l'Italia. La presenza del contagiato è stata annunciata inizialmente dal premier uscente sloveno Marjan Sarec attraverso le reti sociali e in seguito è stata confermata dall'Istituto per la microbiologia e l'immunologia di Lubiana. Il 60enne contagiato mostra attualmente "segni visibili" di malattia. In Bosnia sono stati confermati questa mattina i primi due casi nella Repubblica Srpska, l'entità serba del paese. Il ministro della Sanità della Repubblica Srpska Alen Seranic ha confermato il contagio di un uomo che negli ultimi giorni si era recato in Italia. Confermata inoltre la presenza del virus anche nel figlio del "paziente zero". Il figlio ha frequentato fino a oggi le lezioni di una scuola elementare di Banja Luika. Seranic ha affermato che l'uomo contagiato "presenta un quadro clinico positivo".(Bos)