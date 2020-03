Imprese: Marcegaglia (Eni) a "Il Sole 24 Ore", più resilienti col piano su gas e rinnovabili

- Rimarca che la nuova Eni, con il futuro baricentro sempre più imperniato su gas e rinnovabili, non sarebbe stata possibile senza la ristrutturazione profonda avviata da tempo. Ma Emma Marcegaglia, presidente da due mandati, ci tiene in una intervista a "Il Sole 24 Ore" a sottolineare soprattutto "che il percorso di decarbonizzazione per Eni è partito da lontano, non come risposta alla pressione dell'opinione pubblica, e che il nuovo piano rappresenta una strategia industriale e finanziaria molto solida e la più forte mai implementata nella storia dell'azienda". Poi spiega in cosa il gruppo è cambiato negli ultimi sei anni. "Ci sono due fasi strettamente legate tra loro. La prima, cominciata nel 2014 e terminata nel 2019, ha visto l'Eni, sotto la guida forte e visionaria dell'amministratore delegato, Claudio Descalzi, e con il grande supporto del consiglio di amministrazione che presiedo, trasformarsi profondamente grazie a una serie di azioni che l'hanno resa una società integrata dell'energia più snella, meno costosa e molto più resiliente e che hanno consentito di estrarre ancora più valore dall'esplorazione e dalla produzione, in cui abbiamo macinato record su record, e di riportare a utile i business in perdita, mettendo peraltro in pista un'ampia diversificazione geografica e rafforzando la resilienza finanziaria e la capacità del gruppo di produrre cassa. La seconda fase, invece, è scattata con il nuovo piano al 2050, ma tale step non avrebbe potuto vedere la luce senza il lavoro di questi sei anni". (segue) (Res)