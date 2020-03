Imprese: Marcegaglia (Eni) a "Il Sole 24 Ore", più resilienti col piano su gas e rinnovabili (2)

- Quanto al futuro 'green' di Eni, "rimarrà un'azienda industriale integrata e il suo nuovo upstream non sarà più il petrolio ma un mix di gas e rinnovabili. Non ci saranno comunque passaggi traumatici, ma un ripensamento di tutta l'attività industriale e una riconversione in chiave sostenibile dei vari business (dal mid-downstream alla chimica) per arrivare a fornire ai nostri clienti, che supereranno i 20 milioni al 2050, prodotti completamente decarbonizzati. È un cambiamento a 360 gradi, quindi, su cui il cda, coadiuvato dal comitato scenari e sostenibilità, istituito nel 2014, e dall'advisory board, nato nel 2017e in cui siedono alcuni dei massimi esperti internazionali del settore, ha avuto un ruolo molto importante". Nel piano è fissato un taglio al 2050 dell'80 per cento di tutte le emissioni. "È un traguardo che centreremo e che prevede obiettivi specifici per settore misurati da esperti indipendenti.E ai quali, peraltro, è collegata anche la remunerazione a lungo termine dell'ad e del management strategico dal momento che il 35 per cento della stessa è agganciato a target molto chiari di sostenibilità ambientale e transizione energetica. Non è, ripeto, l'adesione alla moda del momento, è una scelta partita anni fa e che portiamo avanti senza tralasciare la soddisfazione di azionisti e investitori". La cedola non ne risentirà. "Assolutamente no. Anzi, nel 2020 salirà del 3,5 per cento, a 89 centesimi, e la previsione nell'ultimo piano è che la remunerazione dei nostri azionisti crescerà gradualmente". (segue) (Res)