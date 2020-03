Imprese: Marcegaglia (Eni) a "Il Sole 24 Ore", più resilienti col piano su gas e rinnovabili (3)

- Sembrano lontani i tempi in cui fu necessario tagliare il dividendo. "Allora facemmo molte riunioni per studiare la strategia migliore anche perché i nostri competitor avevano optato per soluzioni completamente diverse, ma anche in quel caso prevalse una visione a medio e lungo termine che è un'altra caratteristica di questo consiglio e dell'ad. Non era la strada più semplice, ma alla fine ha premiato e gli investitori hanno capito l'importanza di sostenere un sacrificio nel breve per avere subito dopo una società più resiliente e capace di coprire dividendi e investimenti con un prezzo del barile a 55 dollari, che diverranno 45 dollari da qui al 2023". Su settore, poi, si è abbattuto uno tsunami. "Eni ha avuto la capacità, grazie alla lungimiranza del suo amministratore delegato e al sostegno assicurato dal cda, di cambiare pelle anticipando una crisi pesantissima. E, mentre in tutto il comparto sono state licenziate 500mila persone, noi siamo andati avanti senza mandare a casa nessuno ma assumendo, lavorando sulla squadra, sulla formazione e sul training per valorizzare le nostre persone che sono straordinarie, e sfruttando le tecnologie proprietarie che sono essenziali per il gruppo con numeri eccellenti e continui avanzamenti come il supercalcolatore Hpc5 da poco inaugurato". (segue) (Res)