Imprese: Marcegaglia (Eni) a "Il Sole 24 Ore", più resilienti col piano su gas e rinnovabili (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si parla di supercalcolatori anche per il coronavirus. "Hpc5 ha una potenza di calcolo enorme, pari a 52 milioni di miliardi di operazioni al secondo, e stiamo valutando come mettere questa straordinaria capacità a disposizione della ricerca di un vaccino contro il Covid-19". Eni è al centro di alcune inchieste giudiziarie. "Ci muoviamo in un settore complessivamente esposto a certi temi ed è evidente che c'è un impatto, ma in questi anni è stato fatto un lavoro continuo per migliorare il sistema di controlli aziendale e tutti gli approfondimenti finora condotti sulle indagini riguardanti il gruppo hanno sempre confermato l'assoluto rispetto delle leggi e l'assenza di illeciti. Ma, laddove si è reso necessario, abbiamo prodotto anche forti cambiamenti organizzativi". "Per ogni inchiesta aperta, - continua Marcegaglia - ricordo infatti che gli organi di controllo hanno incaricato consulenti indipendenti in modo da effettuare delle verifiche interne stringenti e il cda ha individuato un legale esterno e indipendente dalla struttura per farsi consigliare su come procedere. Abbiamo poi stretto ancor di più le procedure di anti-corruzione e, dal 2016, abbiamo istituito un ufficio di compliance totalmente integrato e completamente separato dal legale che passa al radar qualsiasi progetto prima che arrivi al vaglio del board". (segue) (Res)