Imprese: Marcegaglia (Eni) a "Il Sole 24 Ore", più resilienti col piano su gas e rinnovabili (5)

Imprese: Marcegaglia (Eni) a "Il Sole 24 Ore", più resilienti col piano su gas e rinnovabili

- Nell'ultima assemblea dei soci il presidente ha annunciato che Eni sta valutando due possibili innovazioni nella governance: il rinnovo scaglionato degli amministratori e il modello monistico. "Abbiamo approfondito l'argomento sondando alcuni esperti e abbiamo trasmesso un questionario ad hoc ai nostri principali investitori che hanno manifestato una sostanziale adesione per l'introduzione del sistema monistico, già presente nella governance di molti competitor, mentre non c'è stata una condivisione totale sull'altro. Il tema è stato poi oggetto di una serie di incontri che ho avuto in Consob e Banca d'Italia e la possibile modifica è stata sottoposta al ministero dell'Economia. Se il Mef darà dunque il suo via libera, approveremo il modello monistico già nella prossima assemblea dei soci per farlo partire nel 2023". Gli investitori sono sempre più partecipi della vita dell'azienda. "Ho cominciato nel 2015 a incontrarli per illustrare loro la trasformazione profonda implementata dal gruppo e ho registrato una crescente considerazione del ruolo del presidente e del cda che sono visti come organi di garanzia e di grande responsabilità sul lungo termine". Il suo mandato, come quello dell'amministratore delegato, è in scadenza. "Questi sei anni sono stati un'esperienza entusiasmante e mi piacerebbe che tutto il patrimonio di lavoro, di responsabilità, di fatica da noi sostenuto non fosse disperso. Mi auguro che il gruppo sia messo nelle condizioni di portare avanti questa forte politica di decarbonizzazione al 2050 e che possa farlo nel migliore dei modi. Ciò che mi preme maggiormente è che Eni possa continuare a essere leader nel mondo, a maggior ragione in questo momento di grande cambiamento e discontinuità", ha concluso Marcegaglia. (Res)