Coronavirus: Guerini, clima nel governo è coeso, nessuna decisione “a cuor leggero”

- Il clima nel governo è coeso per la volontà di affrontare l’emergenza del coronavirus: sinora non sono state prese decisioni “a cuor leggero” ma ci sono “molta responsabilità, consapevolezza e determinazione”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in diretta su “Radio24”. Secondo Guerini, “anche col parlamento” si è riscontrata la massima disponibilità, così come “con l’opposizione, al netto di qualche polemica, sulla sostanza mi pare che ci sia la consapevolezza che c’è bisogno da parte di tutti di deporre le armi della dialettica politica e di affrontare l’emergenza, credo che ce lo chiedano gli italiani”. In questo momento, ha aggiunto il ministro, “credo che il sentimento sia quello di preoccupazione normale, che non sia panico ma diventi responsabilità nell’adottare le decisioni da assumere e portare avanti”.(Res)