Coronavirus: viceministro Castelli a "Il Messaggero", va sospeso il Patto di stabilità

- In considerazione dell'aggravarsi della crisi provocata dal coronavirus il governo chiederà a Bruxelles maggiore flessibilità rispetto ai 3,6 miliardi di cui si sta parlando in questi giorni. "Credo sia necessario alzare il più possibile l'asticella - dice a "Il Messaggero" il vice ministro all'Economia Laura Castelli -, anche in considerazione del fatto che l'Italia ha registrato un deficit più basso del previsto". Si pensa a 5 miliardi. "Probabile che si possa arrivare a questa cifra. In queste settimane ci sarà una discussione a livello europeo per far fronte alla crisi del virus che sta investendo anche Francia e Germania. L'obiettivo comune è quello di avere spazi di manovra economici decisamente più ampi, vista la straordinarietà della situazione". "L'Europa - continua - si deve accordare per far fronte a una epidemia che rischia di provocare gravissimi danni economici, l'Italia sta facendo da capofila. Tra le ipotesi in campo ci potrebbe essere anche quella della sospensione a tempo del Patto di stabilità". (segue) (Res)