Coronavirus: viceministro Castelli a "Il Messaggero", va sospeso il Patto di stabilità (2)

- Con Gualtieri "ci confrontiamo continuamente, su questa situazione e su tutto il resto. Ne dobbiamo parlare bene a livello europeo, perché tutti sono consapevoli della complessità della situazione". Per quanto riguarda le misure allo studio per affrontare l'emergenza, "intanto stiamo lavorando ad una misura straordinaria per aiutare mamme e papà che resteranno a casa, per accudire i figli che non vanno a scuola. Potremmo stanziare risorse fino a un miliardo. Tutto dipenderà da quanto tempo rimarranno chiuse le scuole. Di certo intendiamo aiutare le famiglie e salvaguardare la salute pubblica". "Pensiamo - aggiunge il vice ministro - di incrementare i fondi per la sanità per aumentare i posti letto e il personale medico. Vanno recuperati 10 anni di riduzioni di spese. Nel prossimo decreto daremo anche più fondi alla protezione civile". E per le imprese, "la cassa integrazione sarà estesa a tutta Italia e quella in deroga varrà ampliata anche per chi ha meno di sci dipendenti. L'obiettivo è quello di lasciare la maggiore liquidità possibile". (segue) (Res)