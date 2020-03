Coronavirus: viceministro Castelli a "Il Messaggero", va sospeso il Patto di stabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al necessario rilancio dell'economia, "vogliamo sbloccare 110 miliardi, attribuendo agli amministratori delegati di Anas e Rfi il ruolo di commissari straordinari. In questo modo le due stazioni appaltanti potranno ridurre i tempi e realizzare velocemente i cantieri sul modello Genova. Che è l'esempio, a cui stiamo lavorando con il Vice Ministro Cancelleri, da seguire indicato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e che può essere utile per creare occupazione e colmare il gap infrastrutturale del Paese". Quanto al codice degli appalti, "per rifare il Ponte di Genova non lo abbiamo abolito. Serve una norma speciale per rilanciare le opere pubbliche, tanto più in un momento di grave crisi come questa. Anche i Presidenti delle Regioni potranno rivestire il ruolo di commissari per aprire i cantieri. In questo modo cercheremo di dare una spallata alla recessione. Ma oltre alle opere pubbliche nel prossimo decreto rafforzeremo le misure per il credito di imposta e per aiutare le imprese a non chiudere", ha concluso Castelli. (Res)