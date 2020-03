Migranti: presidente Parlamento Ue Sassoli a "la Repubblica", violenze intollerabili ma Atene è sotto pressione

- Martedì al termine della visita al confine tra Grecia e Turchia dei tre presidenti delle istituzioni Ue, la cristiano-democratica Ursula von der Leyen, a capo della Commissione europea, ha detto che la Grecia è "lo scudo" dell'Unione. David Sassoli, era lì insieme a Charles Michel: da presidente dell'Europarlamento e da esponente del centrosinistra italiano spiega a "la Repubblica" che non si tratta certo di "uno scudo nei confronti degli immigrati. E anche la presidente si è riferita ad una frontiera europea che è interesse comune proteggere in conformità al diritto internazionale. Nel corso della visita in Grecia, comunque, abbiamo ribadito la contrarietà delle istituzioni europee a qualsiasi ipotesi di sospendere l'esame delle domande dei richiedenti asilo. Alle nostre frontiere tutti hanno diritto di chiederlo. Ed è dovere delle autorità nazionali dare una risposta. Credo che le autorità greche condividano questa posizione". Girano video di inaudita violenza alle frontiere terrestri e di spari e speronamenti in mare per non far entrare i migranti. "La Grecia è un Paese dove esiste lo stato di diritto. Ogni violenza ingiustificata e non proporzionata è intollerabile e come tale dev'essere punita. Sono sicuro che le istituzioni e la magistratura greca proteggeranno lo spirito democratico del Paese. La pressione comunque è molto alta e abbiamo il dovere di dare delle risposte allo smarrimento dei cittadini che da tempo sono soli ad affrontare una straordinaria emergenza. Penso agli abitanti di Lesbo e Samo che dal 2015 hanno dato prova di solidarietà e accoglienza e che oggi si sentono abbandonati". (segue) (Res)