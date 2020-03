Migranti: presidente Parlamento Ue Sassoli a "la Repubblica", violenze intollerabili ma Atene è sotto pressione (2)

- Non sembra che le cose stiano cambiando. "Ieri la Commissione europea ha annunciato un piano per aiutare la Grecia. Siamo d'accordo. Oltre ad un potenziamento di Frontex vi saranno 700 milioni di euro per l'emergenza. Bene, noi siamo autorità di bilancio e il voto del Parlamento sarà indispensabile per mobilitare le risorse. Per questo chiederemo che i finanziamenti siano condizionati alla messa in opera di corridoi umanitari per una redistribuzione dei circa 4mila minori non accompagnati e di altre categorie vulnerabili". "Non ci rendiamo conto - aggiunge - di quanta umanità vi sia nei nostri Paesi. E dobbiamo farla emergere. Non si ha idea di quanti comuni, associazioni, chiese, Ong, famiglie chiedano di poter ospitare i ragazzi che hanno lasciato tutto e oggi sono abbandonati. Questi europei sono i nostri alleati". Erdogan ha affermato che la Ue deve appoggiare la Turchia in Siria per tornare alla normalità. "La Turchia non è un nemico, ma deve rispettare l'accordo sui migranti e soprattutto la loro dignità. È evidente che ci separano tante cose ma noi possiamo intervenire solo con la politica e la diplomazia". (segue) (Res)