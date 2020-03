Migranti: presidente Parlamento Ue Sassoli a "la Repubblica", violenze intollerabili ma Atene è sotto pressione (3)

- Con il senno del poi forse nel 2016 l'Europa ha sbagliato ad appaltare alla Turchia la gestione migranti. "L'Europa non c'è perché gli Stati nazionali non accettano di trasferire poteri all'Unione. Negare la sovranità europea in nome di un malinteso senso della sovranità nazionale è ormai un delitto contro la sicurezza dei cittadini europei. In Grecia si sommano due questioni: i migranti presenti da molti anni e la nuova ondata di queste settimane. È tempo di agire con lungimiranza e procedere subito ad una redistribuzione dei migranti negli Stati membri dell'Unione e mettere mano una volta per tutte ad una riforma strutturale e permanente della politica comune sull'asilo e l'immigrazione. Basta con le emergenze". L'Europa probabilmente verserà altri soldi alla Turchia oltre ai 6 miliardi di finanziamento accordati dal 2016 per la gestione dei rifugiati sul suo territorio. "Le discussioni sono appena iniziate, ma è chiaro che per noi ogni nuovo finanziamento deve essere gestito dalle organizzazioni umanitarie. La nostra posizione sarà quella delle organizzazioni umanitarie, delle Nazioni Unite e delle Ong in quanto quei soldi devono essere usati da loro per gestire i campi profughi, perla sanità e per l'istruzione dei bambini". Ma in questo modo non dovrà pagare il mantenimento dei rifugiati in Turchia e continuerà ad avere un accordo con l'Europa che finora gli ha permesso ogni volta di ricattarla minacciando invasioni di migranti. "Se questa fosse l'intenzione del governo turco sarebbe uno sforzo inutile. Le nostre opinioni pubbliche sono mature e il Parlamento europeo non lo consentirebbe", ha concluso Sassoli. (Res)