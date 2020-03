Cina: nella provincia di Heilongjiang nascerà un centro di ricerca sul riso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una grande piattaforma di ricerca sul riso sarà costruita nel nord-est della Cina con un investimento totale di circa 90 milioni di yuan (circa 13 milioni di dollari), per promuovere il potenziamento dell'industria del riso nella parte settentrionale del paese. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". La costruzione del centro di ricerca dell'Istituto nazionale di ricerca sul riso associato all'Accademia cinese delle scienze agricole è stata recentemente approvata dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e dal ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali. Il centro sarà costruito nella contea di Baoqing, città di Shuangyashan, provincia di Heilongjiang. In quanto piattaforma nazionale per l'innovazione scientifica e tecnologica, il centro dovrà migliorare significativamente il contributo della scienza e della tecnologia all'industria del riso nella Cina settentrionale e promuovere lo sviluppo di un'industria del riso di alta qualità. Secondo quanto riferito, il centro si concentrerà sull'innovazione, la selezione di nuove varietà, la ricerca ecologica, l'innovazione della tecnologia di coltivazione e la ricerca sulla fertilizzazione e bonifica del suolo. (Cip)