Coronavirus: Guerini, in Europa attenzione e solidarietà per l’emergenza in corso in Italia

Roma, 05 mar 09:06 - (Agenzia Nova) - In Europa c’è molta attenzione e solidarietà in merito all’emergenza legata al coronavirus che si sta vivendo in Italia. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in diretta su “Radio24”. “Ho visto attenzione alle politiche che stiamo adottando perché tutti sono consapevoli che il virus non conosce frontiere e che situazioni di questo tipo possono determinarsi in altri paesi”, ha sottolineato Guerini, secondo cui purtroppo in alcuni Stati i casi stanno iniziando a diventare statisticamente significativi. “Dal punto di vista della comunicazione penso che sia nostro dovere essere trasparenti: abbiamo fatto bene a comunicare ai cittadini qual è la situazione, poi possiamo ragionare sui toni, ma è giusto rappresentare ai cittadini la situazione, fare ogni giorno il punto e spiegare le misure che si assumono. Se c’è comunicazione corretta, c’è consapevolezza dei cittadini ed è il primo passo per fronteggiare il virus”, ha concluso il ministro della Difesa.

