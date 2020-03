Coronavirus: Sileri a "Il Sole 24 Ore", priorità contenere contagio, in arrivo personale medico e posti letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alzare l'asticella delle misure contro il Coronavirus - come ha fatto ieri il governo decidendo di chiudere le scuole - era doveroso. Perché in attesa che il Covid-19 raggiunga il "picco" la strategia è il contenimento. Ne è convinto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, impegnato con tutto il governo a orientare le scelte della politica sulla base delle indicazioni del comitato tecnico-scientifico voluto dal premier Conte. Le misure cambiano di giorno in giorno. Sileri spiega a "Il Sole 24 Ore" cosa c'è da aspettarsi nelle prossime ore. "Il periodo massimo di incubazione della malattia è di quattordici giorni, dobbiamo tenerne conto nel programmare gli interventi. Oggi i focolai sono in Lombardia e in Veneto, ma occorrerà attendere altri sette-dieci giorni e osservare il trend di propagazione monitorando eventuali contagi secondari. Il contenimento è la priorità". "La risposta più importante - continua - messa in campo finora - e anche la più difficile è statala quarantena di interi Comuni. Non è escluso che misure analoghe siano estese , ma è chiaro che sono più appropriate peri piccoli Comuni". (segue) (Res)