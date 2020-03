Coronavirus: Sileri a "Il Sole 24 Ore", priorità contenere contagio, in arrivo personale medico e posti letto (2)

- Sileri lancia un invito alla massima cautela e alla riduzione di tutte le occasioni di contagio. "Intanto da settimane programmiamo le misure anti-emergenza, incluso l'aumento dei posti letto", spiega. In merito all'emergenza letti e personale, "i medici neolaureati vanno abilitati quanto prima, poi si possono inserire in corsia gli specializzandi dal terzo anno. E anche per gli infermieri dobbiamo attingere a tutte le graduatorie e anticipare eventuali concorsi". Sono praticabili le chiamate dirette. "Ci si sta pensando, in ogni caso va trovato lo strumento più rapido per reclutare personale", aggiunge. Si parla di un migliaio di medici in più da arruolare. "Sarebbe auspicabile ma la ricognizione è ancora in atto. In ogni caso il personale dev'essere modulabile e intercambiabile tra le Regioni, seguire l'andamento dell'epidemia", sottolinea. Il piano del governo stima raddoppi di letti nelle terapie intensive "Serve il personale ma anche lo strumentario, da recuperare in fretta privilegiando le Regioni più in difficoltà. Oggi pool di anestesisti aiutano gli ospedali più in difficoltà. E sia reparti che terapie intensive vanno riadattati creando unità operative dedicate". Il tempo stringe. "Per questo dobbiamo organizzare subito nei territori dove oggi il virus none arrivato in forma aggressiva". Per le misure sanitarie sarebbero in arrivo 400-500 milioni. "Voglio immaginare quante più risorse possibile, anche perché le dotazioni che diamo oggi al nostro Ssn sono un patrimonio per il futuro", conclude Sileri. (Res)