Roma: Raggi, cantiere metro C a piazza Venezia prosegue a pieno ritmo

- A piazza Venezia, il cantiere della metro C prosegue "a pieno ritmo". Lo afferma, in un post su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Si è conclusa da pochi giorni l’installazione dei silos che vedete al centro della piazza. Le prove tecniche ci permetteranno di stimare con certezza costi e tempi dei lavori che porteranno alla realizzazione delle gallerie e della nuova fermata della metro. Le indagini sul sottosuolo sono fondamentali anche per la tutela del patrimonio storico-archeologico dell’area: Venezia sarà la quarta stazione museo sul percorso della metro C dopo San Giovanni, inaugurata nel maggio 2018, Amba Aradam/Ipponio, in fase di completamento, e Colosseo-Fori Imperiali, che diventerà il primo nodo di scambio tra linea C e linea B - continua nel post la prima cittadina di Roma -. Parliamo di un itinerario unico al mondo che sarà percorso dalla terza linea metropolitana della città: un viaggio nel tempo nel cuore della Capitale", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)