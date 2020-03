Marocco: al via costruzione Fondazione Cmp-Mohammed V per la solidarietà a Fez

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha visitato ieri il distretto di Bensouda nel distretto di Zouagha a Fez, per avviare i lavori di costruzione di un “Centro medico locale (Cmp) - Fondazione Mohammed V for Solidarity”, per un investimento globale di 75 milioni di dirham (7,05 milioni di euro), ordinando la costruzione di altri due centri a Fez e Tangeri. Destinato a rafforzare l'offerta sanitaria a livello della città di Fez, riferisce l’agenzia di stampa ufficiale marocchina “Map”, questo progetto si basa sulla convinzione del sovrano di dare a tutti il diritto di accesso ai servizi sanitari (uno dei pilastri principali per il consolidamento della cittadinanza), di migliorare i servizi di assistenza medica ma soprattutto di avvicinare le infrastrutture sanitarie alle popolazioni di aree ad alta densità di popolazione. Il futuro centro medico del quartiere Bensouda fa parte di un programma guidato dalla Mohammed V Foundation for Solidarity, che prevede la creazione di dieci di questi centri medici locali nel Regno. (Mar)