Marocco-Turkmenistan: relazioni bilaterali in fase di consolidamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno del Marocco e la Repubblica del Turkmenistan hanno concordato ieri di consolidare ulteriormente le loro relazioni bilaterali e di innalzarle a un livello superiore. Lo ha affermato una dichiarazione congiunta resa pubblica durante la visita ufficiale di due giorni in Marocco dal vicepremier e ministro degli affari Esteri del Turkmenistan, Rachid Meredov, su invito del capo della diplomazia marocchina, Nasser Bourita. Le discussioni tra le due parti “tenute in un clima amichevole”, sottolinea l’agenzia di stampa ufficiale del Marocco “Map”, sono state un'occasione per evidenziare le eccellenti relazioni tra i due paesi, nonché i mezzi per migliorare e diversificare la cooperazione bilaterale, in particolare nel promettente e priorità. (Mar)