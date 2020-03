Coronavirus: Marocco, ministero dell'Interno denuncia diffusione di false notizie

- Il ministero dell'Interno del Marocco ha messo in guarda la popolazione da una campagna tesa a diffondere informazioni false e fittizie riguardanti il nuovo coronavirus. In un comunicato stampa, il ministero indica che è stato recentemente notato che alcuni account sui social network e sulle applicazioni di messaggistica istantanea sui telefoni cellulari pubblicano informazioni false ed errate attribuite alle istituzioni ufficiali in merito alla presa misure preventive da parte delle autorità nella lotta contro il nuovo virus. Sottolineando che le misure adottate in questo contesto sono annunciate dagli istituti competenti attraverso comunicati stampa pubblicati tramite i canali ufficiali dedicati, il ministro invita i cittadini a “essere vigili di fronte alla diffusione informazioni false e fittizie”. (Mar)