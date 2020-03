Coronavirus: Tunisia, 1619 persone sotto osservazione medica

- Il capo dell'Osservatorio nazionale delle malattie nuove ed emergenti della Tunisia, Nassaf Ben Alia, ha confermato che il ministero della Salute ha seguito fino a 1.619 viaggiatori tunisini e stranieri, di cui 996 sono ancora sotto supervisione e autoisolamento, e 623 persone hanno terminato il periodo di osservazione fino al tre marzo per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus. Durante una sessione scientifica esplicativa con giornalisti tenuta ieri presso il ministero della Salute, il funzionario ha indicato che il risultato degli esami medici è stato negativo per 52 persone in attesa del rilascio del risultato di 12 campioni inviati per analisi nel laboratorio di riferimento. Si tratta di casi di ritorno dalle aree in cui si sta diffondendo il virus o di persone che sono state a contatto con pazienti infetti. (Tut)