Mauritania: i sermoni delle moschee di domani saranno dedicati al coronavirus

- Il ministero degli Affari islamici e dell'istruzione originale in Mauritania ha annunciato l'unificazione del sermone di preghiera del venerdì prossimo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità del nuovo coronavirus. Nel telegramma pubblicato dal ministero, si afferma che il sermone del venerdì nelle moschee mauritane sarà unificato su tutto il territorio nazionale, a causa della "necessità di immunizzare la società dalla gravità della malattia del coronavirus e all'adesione alle linee guida mediche per la sua prevenzione". Il telegramma ha invitato le autorità amministrative degli stati interni a mobilitare gli imam per affrontare questo problema nel prossimo sermone di venerdì. (Res)