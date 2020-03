Coronavirus: Algeri, numero di infezioni salito a 17

- Il ministero della Sanità, della popolazione e della riforma ospedaliera algerino ha annunciato di aver registrato cinque nuovi casi di infezione da coronavirus, portando il numero totale a 17. Secondo il ministero, i nuovi casi riguardano i membri di una famiglia infettati dal virus nella provincia di Blida. La dichiarazione ha aggiunto che "l'indagine epidemiologica è ancora in corso per conoscere e identificare tutte le persone in contatto con la famiglia algerina e sua figlia residente in Francia". Secondo quanto riferisce il sito web informativo “Echorouk Online”, il sistema di vigilanza e preparazione approvato dal ministero della Salute rimane in vigore e le squadre mediche sono pronte e allertate ai massimi livelli di preparazione. (Ala)