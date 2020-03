Russia-Ucraina: Veb, vendute illegalmente azioni della controllata Prominvestbank

- L’Ucraina ha venduto illegalmente le azioni della controllata società di sviluppo statale russa Veb nel paese, Prominvestbank, a un acquirente sconosciuto. È quanto si legge in una nota di Veb, secondo cui "le azioni della banca controllata da Veb Prominvestbank sono state vendute il 4 marzo 2020 in un'asta illegale per 10 milioni di dollari nonostante la decisione dell’Istituto di arbitrato di Stoccolma che ha posto il divieto di vendita di queste azioni”. Al momento non ci sarebbero informazioni sull’acquirente. Veb nella nota fa sapere che continuerà a difendere i propri interessi attraverso il tribunale d’arbitrato per compensare le perdite derivanti da quest’atto illegale. All'inizio di questa settimana, l'Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma ha confermato che l’Ucraina non avrebbe potuto vendere le azioni di Prominvestbank.(Rum)