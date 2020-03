Giappone: presidente Cio, no discussioni su rinvio o cancellazione Olimpiadi Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, ha dichiarato ieri che il posticipo o la cancellazione delle Olimpiadi estive di Tokyo non è stato oggetto di discussione durante l’ultima riunione del comitato direttivo dell’organizzazione. Bach ha tenuto una conferenza stampa al termine dell’incontro di due giorni a Losanna, in Svizzera. “Posso dirvi che durante l’incontro odierno del comitato direttivo non sono state neanche nominate né l’ipotesi di un posticipo, né quella di una cancellazione”, ha detto Bach. Il Cio, ha aggiunto Bach, è al lavoro con la task force istituita in collaborazione con organizzazioni come l’Organizzazione mondiale della sanità e il comitato organizzatore giapponese per far fronte all’emergenza sanitaria internazionale. (segue) (Git)