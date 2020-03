Cina: coronavirus, bilancio vittime sale a 3.012, 80.409 il totale delle infezioni

- Il numero totale di infezioni da Covid-19 in Cina è salito a 80.409, e le vittime a 3.012. La provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia, ha confermato 134 nuovi casi di infezione nella giornata di ieri, segnando un secondo aumento consecutivo dopo i 115 casi di martedì e i 114 di lunedì. 31 i decessi nella provincia nelle ultime 24 ore. Il numero totale di infezioni nella provincia è salito a 67.466, con 40.479 pazienti ristabiliti e 2.902 deceduti. Negli ultimi 22 giorni sono stati mille i pazienti infetti da Covid-19 guariti e dimessi dagli ospedali: il numero dei recuperi post-ricovero in Cina ha superato quota 50mila pazienti. Nella giornata di ieri, sono state confermate 12.668 infezioni da Covid-19 e 214 decessi in 76 paesi e regioni al di fuori della Cina. (segue) (Cip)