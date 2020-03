Cina: coronavirus, bilancio vittime sale a 3.012, 80.409 il totale delle infezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Du Bin, direttore dell'ICU medica presso il Peking Union Medical College Hospital, un lungo periodo di incubazione non è stato identificato o segnalato a Wuhan o in altri paesi. Il periodo medio di incubazione è di 5-7 giorni, prolungato al massimo a 14 giorni, ma non esistono dati che dimostrino un'incubazione più lunga. 250mila indumenti protettivi al giorno sono stati inviati nell'Hubei, superando addirittura la domanda. La Cina aumenterà l'offerta in altre parti del paese e incoraggerà l'esportazione di indumenti protettivi, ha dichiarato il ministero dell'Industria, della tecnologia dell'informazione cinesi. A partire da lunedì, il 55 per cento delle piccole e medie imprese cinesi (Pmi) non ha ripreso la produzione, mentre una parte del restante 45 per cento che ha riaperto, trova difficoltà a tornare alle sue normali capacità. Lo ha affermato Xin Guobin, viceministro dell'Industria e della tecnologia dell'informazione. (Cip)