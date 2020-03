Hong Kong: previsti per oggi ulteriori due voli per rimpatriare cittadini da Wuhan

- Sono previsti per oggi altri due voli charter organizzati dal governo di Hong Kong per riportare a casa i concittadini rimasti a Wuhan, epicentro dell'epidemia di coronavirus; i voli dovrebbero trasportare circa 200 persone. Secondo quanto riferisce il "South China Morning Post", i primi 244 residenti di Hong Kong evacuati da Wuhan sono rientrati a casa ieri e sono stati inviati alla struttura di quarantena di Fo Tan per un isolamento di due settimane. I cittadini sono arrivati a bordo di due voli Cathay Pacific, con il primo gruppo atterrato all'aeroporto internazionale di Hong Kong subito dopo le 17.00, e il secondo poco prima delle 22.00. I passeggeri, con indosso maschere e indumenti protettivi, sono saliti a bordo degli autobus che trasportavano non più di 20 persone per ogni veicolo e sono stati condotti alla struttura di quarantena di Chun Yeung Estate. (segue) (Cip)