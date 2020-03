Hong Kong: previsti per oggi ulteriori due voli per rimpatriare cittadini da Wuhan (2)

- L'evacuazione è stata guidata dal segretario per gli Affari costituzionali e continentali di Hong Kong, Patrick Nip Tak-kuen, e dal direttore dell'Immigrazione Erick Tsang Kwok-wai. Nip ha detto che 14 cittadini di Hong Kong sono rimasti nell'Hubei. Nove hanno deciso di restare, tre non hanno superato la misurazione della febbre e uno ha deciso di rimanere indietro per accompagnare uno di quelli a cui è stato rifiutato il permesso di salire a bordo. Una donna incinta ha optato invece per il ritorno oggi. Parlando dopo il suo ritorno a Hong Kong, Nip ha dichiarato: "Le persone che non hanno superato la misurazione della febbre sono state rimandate alle loro comunità per l'isolamento. Pianificheremo ulteriori operazioni, ma la nostra priorità principale è riportare a casa i residenti di Hong Kong in modo ordinato e sicuro". (Cip)