Cina: coronavirus, governo valuta donazioni all'Oms per sostegno all'emergenza

- La Cina sta valutando la possibilità di donare denaro all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per contribuire agli sforzi per combattere la diffusione della Covid-19 a livello globale. Lo ha dichiarato oggi il viceministro degli Esteri cinese Ma Zhaoxu. Durante una conferenza stampa, Ma ha spiegato che la Cina farà donazioni a beneficio della Corea del Sud, di Iraq, Cambogia e Sri Lanka, in aggiunta ai fondi giù donati a Pakistan, Giappone e Iran. Ma ha inoltre aggiunto che l'impatto del coronavirus sui progetti legati alla Nuova via della seta è "solo temporaneo".(Cip)