Coronavirus: Corea del Sud, casi confermati aumentano a 5.700

- Le autorità sanitarie sudcoreane hanno confermato 145 nuovi casi di contagio causati dal nuovo ceppo di coronavirus nella mattinata di oggi, 5 marzo, che portano il bilancio complessivo dei soggetti infetti nel paese ad oltre 5.700, secondo i dati forniti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sudcoreani. Il ministero della Salute sudcoreano ha riferito che 4.326 casi sono concentrati a Daegu, quarta città del paese e principale focolaio del nuovo ceppo virale in Corea del Sud. Sono in aumento però anche i casi a Seul e a Busan. Il bilancio dei deceduti nel paese è aumentato a 35 persone. Il primo ministro sudcoreano, Chung Sye-kyun, ha annunciato nuove regole per accelerare il ricovero di oltre 1.600 persone affette dalla Covid-19, che attualmente si trovano in isolamento nelle loro abitazioni. (segue) (Git)