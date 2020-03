Usa: coronavirus, governatore New York Cuomo ordina richiamo studenti da 5 paesi

- Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha annunciato ieri, 4 marzo, che circa 300 studenti della New York State University (Suny) e della City University of New York (Cuny) attualmente impegnati in programmi di studio in Giappone e in quattro altri paesi verranno richiamati negli Stati Uniti, in risposta alla propagazione del nuovo ceppo di coronavirus. “Richiameremo gli studenti della Suny e della Cnuy da programmi all’estero in cinque paesi; Cina, Italia, Giappone, Iran e Corea del Sud”, ha dichiarato Cuomo nel corso di una conferenza stampa. Gli studenti verranno rimpatriati tramite appositi voli charter, e una volta rientrati negli Usa trascorreranno un periodo di quarantena di 14 giorni presso dormitori universitari. “Intendiamo adottare ogni precauzione necessaria e mobilitare il nostro sistema sanitario pubblico per proteggere i newyorkesi”, ha affermato il governatore. (segue) (Git)