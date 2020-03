Filippine: capo Polizia nazionale sopravvive a schianto elicottero

- Un elicottero che trasportava il capo della Polizia nazionale delle Filippine, generale Archie Gamboa, e i suoi principali collaboratori, si è schiantato presso una caserma a sud di Manila nella mattinata di oggi, 5 marzo. Lo riferisce la stampa di quel paese, secondo cui Gamboa, che comanda una forza di 191mila uomini, è sopravvissuto all’incidente, ed era cosciente quando i soccorritori lo hanno trasportato in ospedale. Allo schianto sarebbero sopravvissuti tre altri generali della polizia e un aiutante che viaggiavano assieme a Gamboa. Il capo della Polizia filippina aveva appena concluso l’ispezione di una caserma di polizia a San Pedro, 40 chilometri a sud di Manila: l’elicottero su cui viaggiava, un bimotore Bell 429, si sarebbe impigliato su un cavo elettrico in fase di decollo, schiantandosi su un fianco e finendo avvolto dalle fiamme. Gamboa ha assunto la guida della Polizia nazionale delle Filippine lo scorso gennaio, e come i suoi due predecessori ha promesso di proseguire la sanguinosa offensiva contro il narcotraffico inaugurata dal presidente Rodrigo Duterte. (Fim)