Giappone: coronavirus, Abe chiede sostegno opposizioni per varo misure di emergenza

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha chiesto ieri il sostegno dei leader dell’opposizione parlamentare per consentire la rapida approvazione di una legge temporanea tesa a fronteggiare più efficacemente la crisi sanitaria innescata dalla diffusione del nuovo ceppo di coronavirus sul territorio nazionale. Il provvedimento consentirebbe al governo di proclamare lo stato di emergenza se necessario, proprio mentre nel paese il bilancio dei casi di infezione confermati a superato la soglia del migliaio. Abe ha incontrato separatamente ciascuno dei cinque leader politici dell’opposizione parlamentare, rivolgendo loro un appello all’unità con l’obiettivo di ottenere l’approvazione dei provvedimenti straordinari entro il 13 marzo. “Dobbiamo lavorare ulteriormente alla cornice legale per prepararci all’eventualità peggiore, così da poter dichiarare lo stato di emergenza”, ha dichiarato Abe durante una conferenza stampa a margine degli incontri. “Non esistono linee di partito in tempi di crisi nazionale. Dobbiamo unire le forze e superare la crisi”, ha aggiunto il premier. Il governo giapponese intende aggiornare le leggi esistenti relative ai nuovi ceppi influenzali, così da poter adottare misure straordinarie sino a febbraio 2022. (segue) (Git)