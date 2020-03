Brasile: ministero Economia soddisfatto del risultato del Pil nel 2019 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato del Pil 2019 coincide con le previsioni del mercato finanziario e del governo. Quanto alle performances dei singoli settori dell'economia hanno segnato risultato positivo gli investimenti (2,2 per cento), i consumi delle famiglie (1,8 per cento), l'edilizia civile (1,6 per cento) per la prima volta dopo cinque anni consecutivi in calo, i servizi (1,3 per cento), l'agricoltura (1,3 per cento), importazioni (1,1 per cento) e industria (0,5 per cento). Hanno chiuso in calo invece i settori delle esportazioni (-2,5 per cento) in calo per la prima volta in cinque anni e dei consumi da parte del governo (-0,4). (Brb)