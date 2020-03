Coronavirus: Conte, chiederemo a Ue flessibilità di bilancio di cui ci sarà bisogno

- Di fronte all'emergenza determinata dal Covid-19, l'Italia chiederà all'Unione europea tutta la flessibilità di bilancio di cui ci sarà bisogno. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un video su Facebook. "Siamo sulla stessa barca, chi ha il timone ha il dovere di indicare la rotta, dobbiamo fare uno sforzo in più, dobbiamo farlo insieme - ha spiegato -. Non è la prima volta che il nostro Paese si trova ad affrontare emergenze nazionali - ha spiegato il premier -. Ma siamo un Paese forte che non si arrende. Stiamo affrontando la sfida del coronavirus che non ha colore politico e che deve chiamare a raccolta l'intera nazione. È una sfida che va vinta con l'impegno di tutti: cittadini, scienziati medici, Protezione civile e forze dell'ordine. L'Italia tutta è chiamata a fare la propria parte. Da gennaio quando ci sono stati i primi due casi, abbiamo messo in atto delle misure, apparse drastiche, ma che in realtà erano proporzionate a tutelare la salute dei cittadini e a contenere la diffusione del contagio". (segue) (Rin)