Coronavirus: Conte, chiederemo a Ue flessibilità di bilancio di cui ci sarà bisogno (2)

- Conte ha poi chiarito: "Abbiamo sempre agito sulla base delle valutazione del Comitato tecnico scientifico, scegliendo sempre la linea della trasparenza e della verità, decisi a non alimentare diffidenze e complottismi. La verità è l'antidoto più forte, la trasparenza è il primo vaccino di cui dotarci". Detto questo, il premier ha fatto sapere che l'Italia chiederà "all'Unione europea tutta la flessibilità di bilancio di cui ci sarà bisogno". Per quanto riguarda, invece, l'aspetto economico, ha aggiunto: "per alcuni investimenti adotteremo il modello del ponte Morandi di Genova. Quel modello ci insegna che quando il nostro Paese viene colpito sa rialzarsi, sa fare squadra, sa tornare più forte di prima. Il modello Genova deve diventare il modello Italia. Usciremo insieme da questa emergenza. Quando sarà terminata volgeremo lo sguardo indietro e saremo orgogliosi per come è stata gestita". (Rin)