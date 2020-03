Coronavirus: Dadone, dopo chiusura scuole al lavoro su misure per genitori

- Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, su Twitter, rassicura: "La chiusura delle scuole comporta un grande sacrificio per molte famiglie, ma stiamo già mettendo a punto norme che tutelano i dipendenti della Pa gravati da obblighi di cura genitoriale. Il governo - aggiunge - fa ogni scelta necessaria per bloccare la diffusione del coronavirus". (Rin)