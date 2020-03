Coronavirus: Bonaccini-Toti (Regioni), necessario fare sistema per rilanciare Paese

- "Facciamo sistema" per il Paese e lanciamo interventi straordinari per superare l'emergenza coronavirus. Lo afferma Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dopo l’incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull’emergenza coronavirus. "Lanciamo insieme al Governo - dichiara Bonaccini - un messaggio positivo, di rilancio del nostro Paese. Con le risorse adeguate e dei corretti interventi studiati insieme alle Parti sociali, il sistema produttivo può ripartire. Vogliamo dimostrare così fattivamente ad aziende e cittadini colpiti di non essere soli. Sappiamo che sono gravi le conseguenze sul lavoro e il sistema produttivo legate all’epidemia. Va quindi innanzitutto garantita la continuità produttiva e gli indispensabili flussi di approvvigionamento e distribuzione. Servono interventi, come lo sblocco delle opere pubbliche, che favoriscano la tenuta dell’occupazione e il sostegno alle imprese più colpite, garantendo ammortizzatori sociali ai lavoratori, come la cassa integrazione, e il credito alle piccole e medie imprese". Per il vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti "è indispensabile sveltire le procedure e misure speciali, come quelle per il Ponte Morandi, favorirebbero gli investimenti in infrastrutture. Servono anche interventi per il settore della scuola, aiuti alle famiglie e a tutti gli operatori colpiti dalla chiusura. Le attività legate al turismo sono le prime ad aver subito gli effetti della crisi, quindi prevediamo azioni integrate attraverso Enit, ma non sottovalutiamo gli effetti nei settori dei servizi, logistica, trasporti e quello del commercio o della manifattura. Con il pericolo di isolamento all’estero è difficile esportare e l’operatività delle nostre imprese. Prevediamo anche Piani industriali di sostegno all’export. Regioni e governo lavorano su strumenti di incentivazione integrati, che rafforzino - conclude Toti - l’internazionalizzazione e facciano ripartire il sistema Paese". (segue) (Com)