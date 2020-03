Coronavirus: Campidoglio, sospese attività didattiche anche a Roma fino al 15 marzo

- Nell’ambito delle misure per il contrasto al diffondersi del virus Covid -19, il presidente del consiglio dei ministri, con decreto del 4 marzo 2020, ha disposto la sospensione sull’intero territorio nazionale dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine a grado, dalla giornata di domani, 5 marzo 2020, fino al tutto il giorno del 15 marzo 2020. Per questo motivo, nello stesso periodo le insegnanti e le educatrici delle scuole dell’infanzia e dei nidi di Roma Capitale sono esonerate dal servizio presso le strutture di appartenenza, fermo restando che questo periodo “costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”, come previsto dalle norme. Si precisa che il provvedimento si limita a sospendere i servizi educativi e le attività didattiche, con la conseguenza che, tali strutture dovranno restare aperte ai fini delle necessarie operazioni di pulizia e sanificazione. (Rer)