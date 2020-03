Usa: su Wall Street è effetto Joe Biden, la borsa torna a salire

- Wall Street torna ad avere fiducia e per il secondo giorno di fila chiude la seduta in rialzo. Oggi a sostenere il mercato è stata la vittoria dell’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alle sfide delle primarie del Super Tuesday. Gli investitori scommettono che una vittoria finale di Biden possa garantire stabilità ai mercati, al contrario temono che un’avanzata del senatore del Vermont, Bernie Sanders, possa portare verso politiche negative nei confronti delle imprese. L’indice Dow Jones è salito di 1.173,45 punti, il 4,5 per cento, a 27.090,86. L'S&P 500 è salito del 4,2 per cento a 3.130,12, mentre il Nasdaq è aumentato del 3,8 per cento a 9.018,09. Con il rally di mercoledì 4 marzo tutte e tre gli indici principali si sono spostati fuori dal territorio di correzione, il che significa che ora sono inferiori del 10 per cento rispetto ai massimi di 52 settimane. Anche il Nasdaq è tornato positivo, con un aumento dello 0,5 per cento nel 2020.(Nys)