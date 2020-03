Brasile: ministro Economia, "Pil cresciuto 1,1 per cento nel 2019 come da previsioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia brasiliano, Paulo Guedes, ha dichiarato nella serata di oggi, 4 marzo, che il risultato del prodotto interno lordo (Pil) del 2019 era stato ampiamente previsto. Questa mattina l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) aveva divulgato il dato del Pil 2019, cresciuto dell'1,1 per cento, registrando il più basso risultato in tre anni. "Nella misura in cui le riforme vengono approvare e diventano operative il Brasile continuerà ad accelerare. Quindi tutto sta accadendo nei tempi previsti", ha affermato il ministro che ha sottolineato "non capisco tutte le critiche e che stanno arrivando, avevamo previsto che sarebbe cresciuto 1,1 per cento il primo anno e così è stato. Nel secondo anno, pensiamo che crescerà il 2 per cento, proseguendo con le riforme", ha concluso il ministro. (segue) (Brb)