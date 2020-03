Brasile: ministro Economia, "Pil cresciuto 1,1 per cento nel 2019 come da previsioni" (6)

- Si tratta del terzo anno consecutivo in crescita, dopo la recessione registrata nel 2015 e 2016, tuttavia la ripresa troppo lenta mantiene ancora l'economia del paese al di sotto del livello pre-recessione. "Ci sono stati tre anni di risultati positivi consecutivi, ma il Pil non ha ancora cancellato il calo del 2015 e del 2016 ed è allo stesso livello del primo trimestre del 2013", ha sottolineato l'Ibge in una nota. Secondo l'istituto, in valori attuali, il Pil brasiliano è ancora inferiore del 3,1 per cento al picco (punto più alto dell'economia brasiliana), registrato nel primo trimestre del 2014 e superiore del 5,4 per cento dal punto più basso raggiunto nel quarto trimestre 2016. (segue) (Brb)