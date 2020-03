Brasile: ministero Economia soddisfatto del risultato del Pil nel 2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di economia politica sottolinea che il 2019 è stato caratterizzato da shock negativi per l'economia. "La guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina ha ridotto la crescita globale nel 2019, portando a una minore domanda di beni di esportazione brasiliani e una minore propensione agli investimenti nel paese", recita la nota. Un altro fattore evidenziato nel documento è stato che "la contrazione economica in Argentina, un importante partner commerciale in Brasile, è stata rilevante e peggiorata nel corso dell'anno, incidendo negativamente sulle esportazioni brasiliane e sulla produzione industriale". (segue) (Brb)