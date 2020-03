Coronavirus: coordinamento FI, governo convochi tavoli per concordare provvedimenti

- Il Coordinamento di presidenza di Forza Italia, allargato ai responsabili dei Dipartimenti competenti per valutare le iniziative da assumere di fronte all’estendersi dell’epidemia da CoVid-19, riunitosi oggi a Roma, sottolinea: "questo è il momento della serietà, della concretezza, della responsabilità, dell’efficienza. Forza Italia - ricorda in una nota al termine della riunione - ha consegnato al governo un pacchetto organico di proposte sia sotto il profilo della salute pubblica che quello della tutela dei cittadini, delle imprese, del lavoro". Per il coordinamento, "quanto annunciato finora dal governo non è sufficiente. Lo sforamento del rapporto deficit-Pil per dare fiato all’economia è una strada necessaria ma dev’essere di misura adeguata a dare un sostegno al mondo del lavoro e quindi alle famiglie e alle imprese in difficoltà". La nota, poi prosegue: "Sollecitiamo interventi per le famiglie, come l’estensione del telelavoro e la concessione di congedi retribuiti per la cura dei minori, di fronte alla chiusura delle scuole e allo sconcerto derivato dall’incertezza e dalle contraddizioni del governo su questo tema. Ci attendiamo che l’esecutivo dia immediatamente vita a tre tavoli di lavoro, uno di indirizzo politico generale, uno sugli aspetti sanitari, uno su quelli economici per concordare i provvedimenti da assumere. La nostra disponibilità alla collaborazione istituzionale nulla toglie al nostro giudizio negativo sulle politiche del governo, né alla chiara distinzione dei ruoli fra opposizione e maggioranza". (Com)