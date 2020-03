Frosinone: spara all'ex datore di lavoro, arrestato uomo di 44 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 44 anni è stato arrestato oggi a Fiuggi, in provincia di Frosinone, con l'accusa di tentato omicidio ai danni di un imprenditore di 57 anni, suo ex datore di lavoro. Secondo quanto ricostruito, l'uomo di nazionalità albanese, al termine di una lite ha estratto una pistola esplodendo due colpi. Il fatto è accaduto alle 15 circa in un una zona periferica della cittadina termale. Tra i due è nata una discussione per la richiesta di una nuova assunzione da parte dell’albanese nella ditta dell'imprenditore. Ma alle resistenze di quest’ultimo, l’operaio ha estratto una pistola e ha dapprima minacciato il 57enne e poi ha esploso dei colpi colpendolo ad una gamba. E' stata proprio la vittima, che si trovava a bordo della sua auto, a lanciare l'allarme subito dopo la fuga del albanese. Sul posto sono giunte sei pattuglie della compagnia dei Carabinieri di Alatri che hanno setacciato la zona, fino a quando gli uomini della stazione di Fiuggi hanno trovato il 44enne vicino ad un bar della zona. I militari dopo aver messo in atto tutte le precauzioni del caso, sono riusciti a bloccare l'uomo, che è stato arrestato per tentato omicidio e porto di arma da fuoco clandestina. La pistola, calibro 7,65 con matricola abrasa, usata dall'uomo è stata ritrovata nelle vicinanze del luogo dell’agguato(Rer)