Coronavirus: Bonaccini-Toti (Regioni), necessario fare sistema per rilanciare Paese (2)

- "Una Task force Governo, Regioni e Parti sociali – aggiunge Bonaccini - può servire per programmare le azioni economiche e sociali in modo omogeneo e coordinato, prevedendo strumenti normativi e anche specifici tavoli settoriali, come ad esempio il sostegno degli investimenti all’innovazione e per il digitale, e quindi alle imprese per Industria 4.0". "Sono da prevedere inoltre - evidenzia Toti - misure di natura fiscale e finanziaria per sostenere l’accesso al credito, consentendo anche alle famiglie la sospensione del rimborso dei mutui. La stessa Unione europea dovrà meglio tutelare il 'Made in Italy', a partire dall’agroalimentare, anche alla luce di messaggi e comportamenti di concorrenza sleale che rischiano di far perdere importanti quote di mercato. Nel contempo l'Unione europea, e questo è un punto fondamentale, deve consentire la deroga al Patto di Stabilità, facilitando i finanziamenti e gli investimenti sul territorio, permettendo così più larghi margini di manovra nei bilanci delle economie più colpite dalla diffusione del Coronavirus. Senza, è difficile ripartire", conclude Toti. (Com)